Народному артисту СССР Зурабу Соткилаве сегодня 80

12 Марта 2017 12:08

Высокое мастерство, уникальный вокал и особая, искренняя и эмоциональная манера исполнения. Его имя известно любителям оперного искусства по всему миру. Народному артисту СССР Зурабу Соткилаве сегодня исполняется 80. В молодости успешный спортсмен-профессионал большую часть жизни отдал служению искусству. В 73-м году дебютировал в Большом театре в Москве, а спустя еще год вошел в оперную труппу. В 2016 после тяжелой болезни знаменитый тенор вернулся на большую сцену.