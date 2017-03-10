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Народному артисту СССР Зурабу Соткилаве сегодня 80
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12 Марта 2017 12:08

Народному артисту СССР Зурабу Соткилаве сегодня 80

Высокое мастерство, уникальный вокал и особая, искренняя и эмоциональная манера исполнения. Его имя известно любителям оперного искусства по всему миру. Народному артисту СССР Зурабу Соткилаве сегодня исполняется 80. В молодости успешный спортсмен-профессионал большую часть жизни отдал служению искусству. В 73-м году дебютировал в Большом театре в Москве, а спустя еще год вошел в оперную труппу. В 2016 после тяжелой болезни знаменитый тенор вернулся на большую сцену.

  

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