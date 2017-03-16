В мире
16 Марта 2017 15:06
Народная партия за свободу и демократию побеждает на парламентских выборах в Нидерландах
В Нидерландах, по предварительным результатам парламентских выборов, побеждает Народная партия за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте - она получит 33 мандата. По сравнению с выборами 2012 года, партия лишилась восьми депутатских мандатов. Для формирования правящей коалиции потребуется простое депутатское большинство. Это значит, что впереди очень сложные переговоры по созданию коалиции. Крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса заняла второе место на выборах, но многие эксперты сходятся во мнении, что основой нового правительства станут НПСД, "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".
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