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Нападение на посетителей кафе в Швейцарии
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10 Марта 2017 07:12

Нападение на посетителей кафе в Швейцарии

Нападение произошло и в Швейцарии. Двое неизвестных ворвались в кафе в центре Безеля и открыли огонь по посетителям. Два человека убиты, еще один ранен. Он в больнице в критическом состоянии. Преступники скрылись. Их ищет полиция. Свидетели видели, как нападавшие направились в сторону ближайшего вокзала. По данным полиции, кафе, где произошла трагедия, пользуется дурной славой. В нем неоднократно возникали инциденты, связанные с торговлей наркотиками.

  

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