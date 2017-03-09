Нападение на посетителей кафе в Швейцарии

10 Марта 2017 07:12

Нападение произошло и в Швейцарии. Двое неизвестных ворвались в кафе в центре Безеля и открыли огонь по посетителям. Два человека убиты, еще один ранен. Он в больнице в критическом состоянии. Преступники скрылись. Их ищет полиция. Свидетели видели, как нападавшие направились в сторону ближайшего вокзала. По данным полиции, кафе, где произошла трагедия, пользуется дурной славой. В нем неоднократно возникали инциденты, связанные с торговлей наркотиками.