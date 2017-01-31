Нападение на мечеть в Канаде совершил студент старейшего университета страны

31 Января 2017 07:05

Как сообщает полиция Квебека, за атакой стоит Александр Биссоннетт - франкоговорящий канадец, который принял ислам. Он сам вызвал полицию после содеянного. Напомним, в результате стрельбы в мусульманском культурном центре накануне погибли шесть человек и еще около 20-ти ранены. Дома у Биссоннетта нашли разное оружие, в том числе автомат Калашникова. Ему предъявлены обвинения по 11-ти пунктам в совершении теракта.