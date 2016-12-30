Нападавший в стамбульском клубе связан с "Исламским государством"

2 Января 2017 12:01

Полиция Турции подозревает гражданина Узбекистана или Кыргызстана в совершении теракта в новогоднюю ночь в стамбульском клубе "Рейна". Сообщается, что он связан с группировкой "Исламское государство". Нападавший действовал в одиночку. Спустя час после боя курантов злоумышленник застрелил охранников элитного клуба, проник внутрь и начал целиться в посетителей. Гости (а их в ночном заведении было почти 800 человек) сначала приняли звуки выстрелов за фейерверк. Спустя несколько минут на место ЧП прибыла полиция. Пока шел штурм и эвакуация, стрелку удалось скрыться, бросив автомат на месте преступления.

Сулейман Сойлу, глава МВД Турции: "По информации, которую мы получили от полиции, стрелявший был один. Это точно не была группа людей. Он был одет в пальто и брюки. Мужчина зашел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу. Уже внутри он переоделся и покинул клуб. Полиция работает с этой информацией и ведет поиски преступника".

По последним данным, опознаны тела 38-ми жертв. Личность одного человека уточняется. Среди погибших 11 граждан Турции, россиянка, а также подданные Саудовской Аравии, Ливана, Ирака, Туниса, Марокко, Индии, Иордании, Кувейта, Канады, Израиля и Сирии - всего граждане 11-ти стран. В больницах остаются 60 пострадавших.