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Нападавший в ночном клубе в Стамбуле все еще не найден
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3 Января 2017 21:13

Нападавший в ночном клубе в Стамбуле все еще не найден

Гражданин Кыргызстана  Яхьи Машрапов, которого турецкие СМИ назвали причастным к нападению,  заявил, что не имеет никакого отношения к теракту.  Ранее в  Интернете появилась фотография его паспорта, после чего сотрудники управления Госкомитета нацбезопасности   прибыли в дом к  Машрапову в городе Кара-Суу. Они доставили мужчину в районное отделение  и провели допрос.   Машрапов объяснил, что 1 января прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, но при возвращении турецкие правоохранители сняли его с самолета.  Внешне подозреваемый оказался  похожим  на преступника с  фотокамер видеонаблюдения.  Выяснилось, что 31 декабря Машрапов  еще находился в Кыргызстане.  

Сегодня в  аэропорту Ататюрк по делу о теракте задержали двух иностранцев.  Таким образом, число подозреваемых достигло 14-ти человек, их национальность не уточняется. Напомним,  в результате вооруженного нападения в ночь на 1 января погибли 39 посетителей клуба, 69 человек были госпитализированы. 

 

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