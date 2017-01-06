Нападавший в ночном клубе в Стамбуле все еще не найден

3 Января 2017 21:13

Гражданин Кыргызстана Яхьи Машрапов, которого турецкие СМИ назвали причастным к нападению, заявил, что не имеет никакого отношения к теракту. Ранее в Интернете появилась фотография его паспорта, после чего сотрудники управления Госкомитета нацбезопасности прибыли в дом к Машрапову в городе Кара-Суу. Они доставили мужчину в районное отделение и провели допрос. Машрапов объяснил, что 1 января прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, но при возвращении турецкие правоохранители сняли его с самолета. Внешне подозреваемый оказался похожим на преступника с фотокамер видеонаблюдения. Выяснилось, что 31 декабря Машрапов еще находился в Кыргызстане.

Сегодня в аэропорту Ататюрк по делу о теракте задержали двух иностранцев. Таким образом, число подозреваемых достигло 14-ти человек, их национальность не уточняется. Напомним, в результате вооруженного нападения в ночь на 1 января погибли 39 посетителей клуба, 69 человек были госпитализированы.