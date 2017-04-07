Нанесение США ракетных ударов вызвало настоящий резонанс и в обществе

8 Апреля 2017 15:02

Третье экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии завершилось безрезультатно. Стороны в очередной раз обсуждали удары флота США по авиабазе в этой арабской стране.

Представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли заявила, что ответственность за химатаку в Идлибе лежит в первую очередь на правительстве Сирии, но Иран и Россия тоже причастны к инциденту. По словам дипломата, Америка готова продолжить наносить удары по инфраструктуре Сирии, пока использование химического оружия не будет полностью предотвращено. В свою очередь, представитель России в Совете Безопасности Владимир Сафронков назвал действия США незаконными и играющими на руку "террористам". Он отметил, что односторонние действия США приведут регион к ужасным трагедиям.

Тем временем новость о нанесении США ракетных ударов вызвала настоящий резонанс и в обществе. В США на улицы крупных городов вышли сотни людей. Активисты призывают Вашингтон "убрать руки прочь от Сирии". Аналогичные демонстрации прошли и во многих других странах. Среди протестующих как местные жители, так и сами сирийцы.