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Начат процесс лишения депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен
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27 Апреля 2017 07:02

Начат процесс лишения депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен

Европарламент начал процесс лишения депутатской неприкосновенности кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Соответствующая просьба поступила от полиции Пятой республики. Снятие иммунитета позволит проводить дальнейшее расследование по поводу нецелевого использования средств ЕС, в частности, для выплаты зарплаты партийным работникам "Национального фронта". К слову, процедура в Европарламенте началась на последнем этапе президентской гонки. Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон встретятся в последнем туре выборов 7 мая. В предыдущем лидировал Макрон, опережая Ле Пен на три процента.

  

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