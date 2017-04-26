Начат процесс лишения депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен

27 Апреля 2017 07:02

Европарламент начал процесс лишения депутатской неприкосновенности кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Соответствующая просьба поступила от полиции Пятой республики. Снятие иммунитета позволит проводить дальнейшее расследование по поводу нецелевого использования средств ЕС, в частности, для выплаты зарплаты партийным работникам "Национального фронта". К слову, процедура в Европарламенте началась на последнем этапе президентской гонки. Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон встретятся в последнем туре выборов 7 мая. В предыдущем лидировал Макрон, опережая Ле Пен на три процента.