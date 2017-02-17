На Земле существует неучтенный седьмой континент

18 Февраля 2017 15:08

Исследования новозеландских специалистов показали, что Новая Зеландия и расположенная рядом с ней Новая Каледония - это отдельная континентальная плита. Дело в том, что она затоплена, и на поверхности видны только два крупных острова. Ученые установили, что площадь затопленного континента Зеландия примерно равна Индии. Но с такой теорией согласны далеко не все. Эксперты указывают на недостаточное количество доказательств, большинство из которых новозеландским исследователям удалось получить благодаря стремлению местных властей расширить границы своих морских территорий.