В мире
18 Февраля 2017 15:08
На Земле существует неучтенный седьмой континент
Исследования новозеландских специалистов показали, что Новая Зеландия и расположенная рядом с ней Новая Каледония - это отдельная континентальная плита. Дело в том, что она затоплена, и на поверхности видны только два крупных острова. Ученые установили, что площадь затопленного континента Зеландия примерно равна Индии. Но с такой теорией согласны далеко не все. Эксперты указывают на недостаточное количество доказательств, большинство из которых новозеландским исследователям удалось получить благодаря стремлению местных властей расширить границы своих морских территорий.
Другие новости
18.02.2017 15:05 / В мире На американский штат Калифорния обрушилась мощная буря
18.02.2017 15:04 / В мире Труд роботов должен облагаться налогом
18.02.2017 15:03 / В мире В Мюнхене продолжает работу ежегодная 53-я конференция по безопасности
18.02.2017 12:12 / В мире В Петергофе появилась новая достопримечательность
18.02.2017 09:14 / В мире В Мюнхене сегодня продолжит работу ежегодная конференция по безопасности
18.02.2017 09:11 / В мире Суд Испании признал принцессу Кристину невиновной в налоговом мошенничестве
18.02.2017 09:08 / В мире Дональд Трамп назвал несколько средств массовой информации "врагами американского народа"
18.02.2017 09:05 / В мире Пограничная стена из роз
17.02.2017 21:11 / В мире Вопросы международной торговли обсудили в Бонне
17.02.2017 21:07 / В мире В Мюнхене сегодня стартовала конференция по безопасности
17.02.2017 19:04 / В мире Прогулочная лодка перевернулась на севере Норвегии
17.02.2017 19:03 / В мире Первая пресс-конференция Трампа запомнится журналистам надолго
17.02.2017 19:02 / В мире В Германии стартовала 53-я Мюнхенская конференция по безопасности
17.02.2017 15:09 / В мире В Южной Корее арестован вице-президент "Самсунг" Ли Чже Ен
17.02.2017 15:07 / В мире В Мюнхене начинает работу 53-я конференция по безопасности
17.02.2017 12:08 / В мире ЦРУ оскандалилось во Франции
17.02.2017 12:06 / В мире Европарламент поддержал резолюцию о создании единой армии ЕС
17.02.2017 12:04 / В мире В Мюнхене начинает работу 53-ая ежегодная конференция по безопасности