В мире
13 Июня 2017 08:08
На западе Сеула прогремел взрыв в здании вуза
Пострадал один из преподавателей - это профессор, которому утром доставили посылку со взрывчаткой. Мужчина госпитализирован с ожогами. На месте происшествия работает особая оперативная группа, ведется расследование. Полиция не исключает, что данный инцидент может быть терактом.
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