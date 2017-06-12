На западе Сеула прогремел взрыв в здании вуза

13 Июня 2017 08:08

Пострадал один из преподавателей - это профессор, которому утром доставили посылку со взрывчаткой. Мужчина госпитализирован с ожогами. На месте происшествия работает особая оперативная группа, ведется расследование. Полиция не исключает, что данный инцидент может быть терактом.