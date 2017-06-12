Главная>>В мире>>На западе Сеула прогремел взрыв в здании вуза
В мире
RSS
На западе Сеула прогремел взрыв в здании вуза
Скачать Поделиться

13 Июня 2017 08:08

На западе Сеула прогремел взрыв в здании вуза

Пострадал один из преподавателей - это профессор, которому утром доставили посылку со взрывчаткой. Мужчина госпитализирован с ожогами. На месте происшествия работает особая оперативная группа, ведется расследование. Полиция не исключает, что данный инцидент может быть терактом.

 

Другие новости

ЧП во Франции Надзвычайнае здарэнне ў Францыі 12.06.2017 19:17 / В мире ЧП во Франции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =