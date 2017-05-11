12 Мая 2017 07:08

На западе Саудовской Аравии мощные наводнения из-за проливных дождей. Под ударом стихии оказался город Джизан. В населенном пункте затоплены первые этажи жилых зданий. Мощные потоки воды смывают автомобили с проезжей части. Сейчас данных о жертвах или пропавших без вести нет. Местные власти рекомендуют населению быть предельно аккуратными. Отметим, аналогичная ситуация сложилась и на территориях Йемена.