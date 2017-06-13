В мире
14 Июня 2017 08:02
На западе Лондона продолжается операция по спасению жителей многоэтажного дома
На западе Лондона продолжается масштабная операция по спасению жителей многоэтажного дома, загоревшегося сегодня ночью. Огонь охватил все здание, и специалисты опасаются, что в какой-то момент оно может обрушиться. На месте ЧП работают 40 пожарных машин.
Полиция уже установила кордоны. Толпу наблюдателей оттеснили из-за угрозы разрушения здания. Эвакуация продолжается.
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