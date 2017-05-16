На западе Колумбии с февраля идут проливные дожди

17 Мая 2017 12:14

389 человек погибли на западе Колумбии, где с февраля идут проливные дожди. Причина - климатический феномен "Ла Нинья". Ливни вызвали разрушительное наводнение в самом начале апреля. Последовавшие за ним оползни накрыли целый город Мокоа. Тогда погибли сотни жителей города, были разрушены мосты и размыты дороги. Проливные дожди продолжаются и, скорее всего, не прекратятся до июня. Синоптики говорят, что они могут вызвать новые наводнения и оползни. Власти Колумбии объявили оранжевый уровень опасности. Граждан призывают проявлять бдительность. Для них подготовлены центры временного пребывания на случай возможной эвакуации.