На юго-западную часть Франции обрушился ураган

4 Февраля 2017 15:03

Обесточены порядка 250 тысяч домов. Скорость ветра достигает 160 километров в час. На побережье непогода вызвала сильные волны - около 8 метров в высоту. Из-за угрозы возникновения аварийных ситуаций в регионе Аквитания введены ограничения на передвижение автотранспорта. Экстренные службы пытаются расчистить автомагистрали от упавших ЛЭП и деревьев. Несколько человек получили легкие травмы.