Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>На юго-западную часть Франции обрушился ураган
В мире
RSS
На юго-западную часть Франции обрушился ураган
Скачать Поделиться

4 Февраля 2017 15:03

На юго-западную часть Франции обрушился ураган

Обесточены порядка 250 тысяч домов. Скорость ветра достигает 160 километров в час. На побережье непогода вызвала сильные волны - около 8 метров в высоту. Из-за угрозы возникновения аварийных ситуаций в регионе Аквитания введены ограничения на передвижение автотранспорта. Экстренные службы пытаются расчистить автомагистрали от упавших ЛЭП и деревьев. Несколько человек получили легкие травмы.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =