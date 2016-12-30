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На юго-восток Турции обрушились мощные проливные дожди
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30 Декабря 2016 15:08

На юго-восток Турции обрушились мощные проливные дожди

Основной удар стихия нанесла по  провинции Мерсин. Там ливни привели к наводнению.  Затопленными оказались первые этажи жилых домов, автомагистрали и сельхозугодья. По предварительным данным, наводнение стало причиной гибели двух человек.    

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