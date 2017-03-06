На юго-восток Австрии обрушились сильные ветры

6 Марта 2017 08:08

В федеральной земле Штирия ветер валил деревья, обрывал линии электропередачи. Стихия вынудила местных властей закрыть несколько автотрасс. Там сейчас ликвидируют последствия бури. Региону нанесен серьезный ущерб. Такие ветры характерны для Альп и появляются в переходные сезоны из-за разности давлений у северного и южного склонов.