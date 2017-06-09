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На юге ЮАР из-за природных пожаров гибнут люди
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11 Июня 2017 15:11

На юге ЮАР из-за природных пожаров гибнут люди

Стихия началась во вторник из-за бури — самой сильной в стране за последние 30 лет. Как сообщается, погибли 5 человек, сгорели почти полтысячи жилых домов. Из курортного города Найсна и его пригородов эвакуировали тысячи человек. Остановить распространение огня пытаются пожарные, но дело осложняет ветер с порывами более 50 километров в час.

 

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