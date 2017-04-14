На юге Турции задержали пять боевиков "Исламского государства"

14 Апреля 2017 15:05

По мнению властей, они готовили теракты во время референдума, который пройдет в стране в воскресенье. Один из задержанных - гражданин Таджикистана. Идет расследование. Напомним, 16 апреля в Турции состоится голосование по пакету изменений в Конституцию. Согласно поправкам, парламентскую республику предлагается превратить в президентскую.