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На юге Италии столкнулись два поезда
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14 Июня 2017 08:08

На юге Италии столкнулись два поезда

ЧП произошло из-за неполадок стрелочного механизма. Ранены около 10 человек, их жизни ничто не угрожает. Все произошло недалеко от итальянского города Лечче. В обоих составах находилось около 80 пассажиров. Серьезных последствий удалось избежать, Оба поезда двигались на малых скоростях.

  

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