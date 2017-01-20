На юге Италии продолжается поиск выживших при сходе снежной лавины на горный отель

20 Января 2017 07:14

На юге Италии - в регионе Абруццо - продолжается поиск выживших при сходе снежной лавины на горный отель. Найдены тела еще двоих человек, судьба 25 остается неизвестной. Как рассказали двое очевидцев, гости готовились покинуть гостиницу. Однако ожидание снегоочистителя из-за плохой погоды откладывалось. В результате десятки людей оказались погребены под снегом. Удар лавины был такой силы, что здание отеля сместилось почти на 10 метров. Шансы найти выживших крайне малы. Напомним, сход лавины в провинции Абруццо спровоцировало землетрясение. Толчки магнитудой 5,4 произошли в среду утром.