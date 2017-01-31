На юге Болгарии в центре по приему беженцев вспыхнул пожар

31 Января 2017 15:06

Сотрудники спецслужб экстренно эвакуировали более 500 постояльцев лагеря. Данных о пострадавших нет. Отметим, что всего в центре размещены около двух тысяч человек, в основном из Афганистана, Ирака и Сирии. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.