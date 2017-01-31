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На юге Болгарии в центре по приему беженцев вспыхнул пожар
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31 Января 2017 15:06

На юге Болгарии в центре по приему беженцев вспыхнул пожар

Сотрудники спецслужб экстренно эвакуировали более 500 постояльцев лагеря. Данных о пострадавших нет. Отметим, что всего в центре размещены около двух тысяч человек, в основном из Афганистана, Ирака и Сирии. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

  

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