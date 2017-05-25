На Японию обрушилась аномальная жара. Жертвами погоды стали уже около тысячи человек

23 Мая 2017 19:08

Сообщается и о нескольких смертельных случаях. Тепловая волна охватила около 130 населенных пунктов страны. В некоторых районах температура воздуха доходит до 34 градусов. Больше всего пострадавших в Токио и в префектурах Осака, Хего, Саитама и Канагава. В основном это пожилые люди. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни знойная погода сохранится.