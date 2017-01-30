На выборах в Германии соперником Ангелы Меркель станет Мартин Шульц

30 Января 2017 07:04

На сентябрьских парламентских выборах в Германии вероятным соперником Ангелы Меркель станет Мартин Шульц. Социал-демократическая партия накануне выдвинула бывшего спикера европарламента кандидатом на пост канцлера. Официально его утвердят 19 марта на внеочередном съезде СДПГ. Ранее о планах баллотироваться на четвертый срок от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов заявила Ангела Меркель. По мнению экспертов, предстоящая предвыборная кампания в Германии будет непростой из-за миграционного кризиса.