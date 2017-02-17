На выборах в Эквадоре лидирует Ленин Морено

20 Февраля 2017 07:07

На президентских выборах в Эквадоре лидирует кандидат от "Альянса ПАИС" Ленин Морено. Приемник действующего лидера Рафаэля Корреа набирает почти 40% процентов. А его основной соперник - Гильермо Лессо - лишь 30,5%. Вопрос о проведении второго тура пока остается открытым. Официальные итоги выборов объявят в ближайшее время.