На всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения огня

30 Декабря 2016 07:01

На всей территории Сирии в полночь вступил в силу режим прекращения огня. Соблюдать договоренность решили правительственные войска и вооруженные группировки, за исключением "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства". Сегодня Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет закрытое совещание, на котором обсудит положение в Сирии после начала перемирия.