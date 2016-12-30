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На всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения огня
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30 Декабря 2016 07:01

На всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения огня

На всей территории Сирии в полночь вступил в силу режим прекращения огня. Соблюдать договоренность решили правительственные войска и вооруженные группировки, за исключением  "Джебхат ан-Нусры" и "Исламского государства".  Сегодня Совет Безопасности ООН по инициативе России проведет закрытое совещание, на котором обсудит положение в Сирии после начала перемирия.

 

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