На востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет

18 Апреля 2017 19:18

На борту находились 12 человек. По сообщению местных СМИ, все они погибли. Сейчас на месте трагедии в провинции Тунджэли проводится поисково-спасательная операция. Связь с вертолетом прервалась через 10 минут после взлета. По данным издания “Харриэт”, во время полета машина попала в густой туман и дождь. Другие подробности крушения пока неизвестны.