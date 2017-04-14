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На востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет
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18 Апреля 2017 19:18

На востоке Турции потерпел крушение полицейский вертолет

На борту находились 12 человек. По сообщению местных СМИ, все они погибли. Сейчас на месте трагедии в провинции Тунджэли проводится поисково-спасательная операция. Связь с вертолетом прервалась через 10 минут после взлета. По данным издания “Харриэт”, во время полета машина попала в густой туман и дождь. Другие подробности крушения пока неизвестны.

  

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