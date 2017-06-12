На востоке Китая припаркованный на обочине минивэн упал в огромную воронку

12 Июня 2017 19:14

На востоке Китая в городе Наньтун припаркованный на обочине минивэн упал в огромную воронку: она неожиданно образовалась на дороге во время ливня. Как отмечают очевидцы, за считанные минуты до этого по обвалившемуся участку проехал автобус с 20-ю пассажирами. Причины случившегося выясняются. В результате ЧП никто не пострадал. А местные службы уже засыпали дыру и даже успели уложить новый асфальт.