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На востоке Китая припаркованный на обочине минивэн упал в огромную воронку
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12 Июня 2017 19:14

На востоке Китая припаркованный на обочине минивэн упал в огромную воронку

На востоке Китая в городе Наньтун припаркованный на обочине минивэн упал в огромную воронку: она неожиданно образовалась на дороге во время ливня. Как отмечают очевидцы, за считанные минуты до этого по обвалившемуся участку проехал автобус с 20-ю пассажирами. Причины случившегося выясняются. В результате ЧП никто не пострадал. А местные службы уже засыпали дыру и даже успели уложить новый асфальт.

  

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