На восток Канады обрушился мощный снегопад.

15 Марта 2017 12:25

В Кингстоне в провинции Онтарио произошла масштабная авария - столкнулись сразу 30 машин. Один из грузовиков перевозил 14 тонн токсичных веществ, которые вытекли наружу. Химикат крайне опасен при попадании на кожу или в легкие. В аварии 1 человек погиб, около 30-ти пострадали.