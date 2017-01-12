10 Января 2017 07:07

Из-за резкого похолодания и гололеда на восточном побережье США в автокатастрофах погибли четыре человека. Накануне температура воздуха в штате Северная Каролина опускалась до минус 18-ти. Столь низкие показатели в этом регионе бывают очень редко. Зимний шторм спровоцировал дожди и наводнения также в Неваде. Там не работают многие школы. Тысячи жилых домов остались без электричества.