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На восточном побережье США в автокатастрофах погибли четыре человека
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10 Января 2017 07:07

На восточном побережье США в автокатастрофах погибли четыре человека

Из-за резкого похолодания и гололеда на восточном побережье США в автокатастрофах погибли четыре человека. Накануне температура воздуха в штате Северная Каролина опускалась до минус 18-ти. Столь низкие показатели в этом регионе бывают очень редко. Зимний шторм спровоцировал дожди и наводнения также в Неваде. Там не работают многие школы. Тысячи жилых домов остались без электричества.

 

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