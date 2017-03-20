20 Марта 2017 07:03

В Париже полиция разогнала демонстрацию с помощью слезоточивого газа. На улицы французской столицы вышли более 7 тысяч человек - они протестовали против жестокости стражей порядка. Демонстрация проходила мирно, пока несколько сотен молодых людей в масках не начали бросать горящие снаряды и камни в офицеров, бить витрины банков и магазинов. Полиции пришлось применить спецсредства. Одиннадцать человек арестованы, двое офицеров пострадали. Поводом для протестов стало жестокое задержание в феврале 22-летнего Тео в парижском пригороде Ольне-су-Буа.