В мире
10 Февраля 2017 15:18
Ежегодный буддийский фестиваль проходит в Шри-Ланке
В Шри-Ланку в эти дни едут тысячи туристов, чтобы окунуться в атмосферу ежегодного буддийского фестиваля. На улицах столицы барабанщики, танцоры и слоны в ярких попонах. Проводится праздник уже 4 десятилетия подряд. Начинается процессия у храма Гангарамайя. Протяженность маршрута парада – 3 с половиной километра.
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