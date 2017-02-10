Ежегодный буддийский фестиваль проходит в Шри-Ланке

10 Февраля 2017 15:18

В Шри-Ланку в эти дни едут тысячи туристов, чтобы окунуться в атмосферу ежегодного буддийского фестиваля. На улицах столицы барабанщики, танцоры и слоны в ярких попонах. Проводится праздник уже 4 десятилетия подряд. Начинается процессия у храма Гангарамайя. Протяженность маршрута парада – 3 с половиной километра.