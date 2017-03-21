На центральном почтамте Крионери в Греции обнаружены посылки-бомбы

22 Марта 2017 07:10

8 опасных пакетов адресованы европейским чиновникам. В частности, взрывоопасная корреспонденция направлена в один из региональных офисов Европейского центрального банка, а также главе Еврогруппы Йеруну Дейсселблуму и руководителю Европейского фонда финансовой стабильности Клаусу Реглингу. Изъятые посылки направлены на исследование в криминалистическую лабораторию.