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29 Марта 2017 12:03

На территории генерального консульства Польши в Луцке прогремел взрыв

В ночь на среду на территории генерального консульства Польши в Луцке прогремел взрыв. В крыше помещения образовалось отверстие диаметром около трех метров. Следственная группа сейчас работает на месте происшествия. Охранники говорят, что слышали два взрыва. Вице-консул Кшиштоф Савицкий подтверждает факт обстрела здания из гранатомета. По его словам, в помещении, в которое целились, были люди. Их спасло то, что выстрел произвели на 20 сантиметров выше окна. Никто не пострадал.