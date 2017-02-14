На Техас обрушились шесть торнадо

15 Февраля 2017 09:04

Пока американцы гадают о судьбе калифорнийской дамбы, на штат Техас обрушились шесть торнадо. Семь человек пострадали. Серьезно повреждены жилые дома в Хьюстоне. Обильные осадки выпали также в городе Остин. Синоптики объявили предупреждение о смерчах во многих округах Техаса. Спецслужбы сейчас пытаются восстановить подачу электроэнергии.