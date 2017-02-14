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На Техас обрушились шесть торнадо
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15 Февраля 2017 09:04

На Техас обрушились шесть торнадо

Пока американцы гадают о судьбе калифорнийской дамбы, на штат Техас обрушились шесть торнадо. Семь человек пострадали. Серьезно повреждены жилые дома в Хьюстоне. Обильные осадки выпали также в городе Остин. Синоптики объявили предупреждение о смерчах во многих округах Техаса. Спецслужбы сейчас пытаются восстановить подачу электроэнергии.

  

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