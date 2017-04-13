На Тайване самолет врезался в ограждение во время посадки

14 Апреля 2017 09:16

На борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Четверо получили легкие травмы. Одной из основных версий ЧП называют сильный ветер, из-за которого лайнер немного изменил курс во время подлета. Авиакомпания Daily Air принесла извинения и объявила о выплате компенсаций каждому пассажиру.