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На Тайване самолет врезался в ограждение во время посадки
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14 Апреля 2017 09:16

На Тайване самолет врезался в ограждение во время посадки

На борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Четверо получили легкие травмы. Одной из основных версий ЧП называют сильный ветер, из-за которого лайнер немного изменил курс во время подлета. Авиакомпания Daily Air принесла извинения и объявила о выплате компенсаций каждому пассажиру.
  

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