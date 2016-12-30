На Таймс-сквер в Нью-Йорке устанавливают новогодний хрустальный шар

29 Декабря 2016 12:07

На Таймс-сквер в Нью-Йорке уже устанавливают главный новогодний символ Америки - хрустальный шар. Туда же привезли и огромную светящуюся цифру 7, которую поставят вместо шестерки. Знаменитый хрустальный шар каждый год собирают из кристальных элементов заново, чтобы в очередной раз получился неповторимый узор. В этом году шар назвали "Подарок доброты", который символизирует единство всего мира. Он опустится вниз по шпилю небоскреба, когда на Восточном побережье США наступит Новый год. За этим символическим ритуалом на Таймс-сквер наблюдают тысячи американцев и иностранных туристов.