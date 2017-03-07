На свадьбе в Ираке прогремели два мощных взрыв

9 Марта 2017 07:19

Как сообщает Reuters, в деревне возле города Тикрит два боевика привели в действие пояса смертников. Жертвами атаки стали 30 человек. Еще 26 получили ранения. Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за атаку в Ираке.