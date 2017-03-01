На Сицилии извержение вулкана Этна

1 Марта 2017 07:16

На итальянском острове Сицилия извержение вулкана Этна. По мнению экспертов, оно сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб, которые не представляют угрозы. Международный аэропорт Фонтанаросса, расположенный у подножия Этны, работает в штатном режиме. Этна является самым высоким действующим вулканом Европы, его высота более трех тысяч 300 метров над уровнем моря.