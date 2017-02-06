В мире
7 Февраля 2017 12:08
На штат Вашингтон обрушились небывалые снегопады
Менее чем за сутки выпало около 30-ти сантиметров снега. В Сиэтле непогода привела к транспортному коллапсу. Из-за большого количества снега движение по крупным автомагистралям приостановлено. Кроме того, повреждены линии электропередачи. Коммунальные службы Вашингтона пытаются справиться со стихией.
Впрочем, некоторых жителей Сиэтла такое количество снега только обрадовало. В интернете появилось видео, где лыжники устроили гонку преследования прямо по тротуарам и проезжей части.
Другие новости
07.02.2017 12:05 / В мире Мощное землетрясение сотрясло север Индии
07.02.2017 09:09 / В мире В Королевских ботанических садах Лондона стартовал ежегодный фестиваль орхидей
07.02.2017 08:08 / В мире В католической церкви Австралии разразился скандал на сексуальной почве
07.02.2017 08:06 / В мире В Барселоне начался суд по проведению опроса о независимости Каталонии
07.02.2017 08:04 / В мире Парламент Шотландии сегодня проведет голосование по запуску Brexit
07.02.2017 07:18 / В мире Огненный шар зажег небо над несколькими штатами США
07.02.2017 07:09 / В мире Франсуа Фийон планирует продолжить участие в президентской гонке во Франции
07.02.2017 07:07 / В мире Правящая коалиция Германии выдвинула Ангелу Меркель единым кандидатом на выборах в Бундестаг
07.02.2017 07:05 / В мире Новая администрация США поддерживает НАТО
06.02.2017 21:15 / В мире В Астане эксперты обсудили выполнение договоренностей о перемирии в Сирии
06.02.2017 19:08 / В мире В парламенте Румынии зачитали текст вотума недоверия правительству
06.02.2017 19:06 / В мире В ОБСЕ назвали причину обострения конфликта в Донбассе
06.02.2017 19:03 / В мире В Астане завершилась встреча оперативной группы по Сирии
06.02.2017 15:07 / В мире В Китае выясняют причины пожара в спа-салоне
06.02.2017 15:05 / В мире У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
06.02.2017 15:03 / В мире Минюст Румынии выносит на публичное обсуждение законопроект о поправках в Уголовный кодекс
06.02.2017 12:08 / В мире Елизавета Вторая отмечает 65 лет пребывания на троне
06.02.2017 12:05 / В мире В Астане началось заседание экспертов оперативной группы по Сирии