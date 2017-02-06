Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>На штат Вашингтон обрушились небывалые снегопады
В мире
RSS
На штат Вашингтон обрушились небывалые снегопады
Скачать Поделиться

7 Февраля 2017 12:08

На штат Вашингтон обрушились небывалые снегопады

Менее чем за сутки выпало около 30-ти сантиметров снега. В Сиэтле непогода привела к транспортному коллапсу. Из-за большого количества снега движение по крупным автомагистралям приостановлено. Кроме того, повреждены линии электропередачи. Коммунальные службы Вашингтона пытаются справиться со стихией.

Впрочем, некоторых жителей Сиэтла такое количество снега только обрадовало. В интернете появилось видео, где лыжники устроили гонку преследования прямо по тротуарам и проезжей части.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =