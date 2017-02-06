На штат Вашингтон обрушились небывалые снегопады

7 Февраля 2017 12:08

Менее чем за сутки выпало около 30-ти сантиметров снега. В Сиэтле непогода привела к транспортному коллапсу. Из-за большого количества снега движение по крупным автомагистралям приостановлено. Кроме того, повреждены линии электропередачи. Коммунальные службы Вашингтона пытаются справиться со стихией.

Впрочем, некоторых жителей Сиэтла такое количество снега только обрадовало. В интернете появилось видео, где лыжники устроили гонку преследования прямо по тротуарам и проезжей части.