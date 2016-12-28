28 Декабря 2016 19:10

На северо-востоке Туниса столкнулись автобус и поезд. По меньшей мере 5 человек погибли, около 40 получили ранения. Городской автобус двигался через железнодорожные пути, в него на полном ходу въехал поезд. По сообщениям местных СМИ, среди жертв ДТП есть ребенок. Проводится расследование.