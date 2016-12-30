29 Декабря 2016 09:04

В городе Синоп на севере Турции пассажирский автобус упал в пропасть. Местные СМИ сообщают о погибших и пострадавших в результате аварии, но пока не уточняют их количество. Также пока не известно, были ли среди пассажиров иностранцы.