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На севере Турции пассажирский автобус упал в пропасть
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29 Декабря 2016 09:04

На севере Турции пассажирский автобус упал в пропасть

В городе Синоп на севере Турции пассажирский автобус упал в пропасть. Местные СМИ сообщают о погибших и пострадавших в результате аварии, но пока не уточняют их количество. Также пока не известно, были ли среди пассажиров иностранцы.

 

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