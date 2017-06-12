На севере Лондона эвакуируют людей

12 Июня 2017 19:36

На севере Лондона эвакуируют жителей, а также владельцев магазинов. По словам очевидцев, сначала им ничего не объясняли, заявив, что в районе West Hampstead проходит спецоперация. Позднее местная пресса сообщила, что полицейские прибыли по звонку о некоем "сильном химическом запахе", исходящем от одного из домов. Предполагается, что власти опасаются атаки с применением отравляющих веществ.