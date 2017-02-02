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На севере Индии проходит масштабная спасательная операция
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2 Февраля 2017 15:08

На севере Индии проходит масштабная спасательная операция

В городе Канпур обрушилось шестиэтажное строящееся здание. Известно о 10 погибших. Десятки остаются под завалами. На место выехали медики. Обрушение, предположительно, произошло из-за слабого фундамента. Уточняется, что стройка велась на протяжении года. Для Индии такие ЧП - не редкость. Как правило, причины - в нарушении норм безопасности при строительстве.

  

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