На севере Индии проходит масштабная спасательная операция

2 Февраля 2017 15:08

В городе Канпур обрушилось шестиэтажное строящееся здание. Известно о 10 погибших. Десятки остаются под завалами. На место выехали медики. Обрушение, предположительно, произошло из-за слабого фундамента. Уточняется, что стройка велась на протяжении года. Для Индии такие ЧП - не редкость. Как правило, причины - в нарушении норм безопасности при строительстве.