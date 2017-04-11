В мире
11 Апреля 2017 08:01
На севере Франции сгорел лагерь для нелегальных мигрантов
Пламя моментально охватило деревянные дома и полностью уничтожило более половины построек. Пожар начался после потасовки мигрантов разных этнических групп. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и дубинки. Шестеро госпитализированы с колото-резаными ранами.
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