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На севере Франции сгорел лагерь для нелегальных мигрантов
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11 Апреля 2017 08:01

На севере Франции сгорел лагерь для нелегальных мигрантов

Пламя моментально охватило деревянные дома и полностью уничтожило более половины построек. Пожар начался после потасовки мигрантов разных этнических групп. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и дубинки. Шестеро госпитализированы с колото-резаными ранами.

  

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