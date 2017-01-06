На Румынию обрушился сильнейший снегопад

6 Января 2017 15:04

Метели бушуют в 15 уездах. Скорость ветра достигает 90 километров в час, а высота снежного покрова - двух метров. Закрыты многие национальные дороги, аннулировано движение некоторых пассажирских и товарных поездов. В Бухаресте задерживаются несколько авиарейсов, а в Константе закрыли аэропорт и порт. Ситуацию осложняют сильные морозы.