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На Румынию обрушился сильнейший снегопад
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6 Января 2017 15:04

На Румынию обрушился сильнейший снегопад

Метели бушуют в 15 уездах.  Скорость ветра достигает 90 километров в час, а высота снежного покрова - двух метров. Закрыты многие национальные дороги, аннулировано движение некоторых пассажирских и товарных поездов. В Бухаресте задерживаются  несколько авиарейсов, а в Константе  закрыли аэропорт и порт. Ситуацию осложняют  сильные морозы.

 

 

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