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На референдуме в Пуэрто-Рико 97% жителей высказались за присоединение к США
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12 Июня 2017 08:03

На референдуме в Пуэрто-Рико 97% жителей высказались за присоединение к США

Сделать остров 51-м американским штатом. Результаты голосования не обязывают власти запускать процедуру присоединения. К тому же окончательное решение будет за конгрессом США. Всего на участки пришли 23% граждан. По сути, сейчас Пуэрто-Рико представляет свободно ассоциированное со Штатами государство. При этом остров фактически подконтролен Вашингтону.

  

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