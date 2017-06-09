На референдуме в Пуэрто-Рико 97% жителей высказались за присоединение к США

12 Июня 2017 08:03

Сделать остров 51-м американским штатом. Результаты голосования не обязывают власти запускать процедуру присоединения. К тому же окончательное решение будет за конгрессом США. Всего на участки пришли 23% граждан. По сути, сейчас Пуэрто-Рико представляет свободно ассоциированное со Штатами государство. При этом остров фактически подконтролен Вашингтону.