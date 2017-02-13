Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>На президентских выборах в Туркменистане побеждает действующий глава государства
В мире
RSS
На президентских выборах в Туркменистане побеждает действующий глава государства
Скачать Поделиться

13 Февраля 2017 12:06

На президентских выборах в Туркменистане побеждает действующий глава государства

По предварительным данным ЦИК, за Гурбангулы Бердымухамедова проголосовали более трех миллионов человек - это почти 98% избирателей. Гурбангулы Бердымухамедов займет этот высокий пост в третий раз. В соответствии с обновленной Конституцией, президент Туркменистана избирается сроком на 7 лет.  

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =