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20 Мая 2017 09:11

На президентских выборах в Иране лидирует действующий президент страны

На президентских выборах в Иране, по предварительным данным, после подсчета 37 из 40 миллионов голосов лидирует действующий президент страны Хасан Рухани. Об этом сообщает агентство "Рейтер". Рухани набрал 21,5 миллиона голосов. Второе место занимает бывший генпрокурор Ирана Ибрахим Раиси. За него отдали свои голоса 14 миллионов человек. Одновременно с выборами президента в Иране прошли выборы в городские советы и довыборы в парламент. Власти отметили высокую явку избирателей.