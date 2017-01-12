На пресс-конференции Трамп пообещал отменить Obama-Care

12 Января 2017 12:04

И как только что стало известно, сенат США проголосовал за отмену реформы здравоохранения. 51 сенатор - против 48. Теперь постановление о начале процедуры отмены должна рассмотреть Палата представителей конгресса. Напомним, программа обязательного медицинского страхования всех жителей США была утверждена в 2010 году. Вместо нее Дональд Трамп предложит новый медицинский закон.