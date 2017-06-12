На популярном курорте в американской Калифорнии выпал снег

13 Июня 2017 12:05

Осадки вызвал циклон с Тихого океана. Из-за снегопадов температура воздуха в регионе снизилась до 10-ти градусов. Хотя в среднем столбики термометров в это время года показывают 21 градус. По словам синоптиков, подобные летние снегопады в Калифорнии происходят в среднем раз в пять лет. Местные жители в восторге, ведь обычно они слышат лишь о лесных пожарах.