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На популярном курорте в американской Калифорнии выпал снег
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13 Июня 2017 12:05

На популярном курорте в американской Калифорнии выпал снег

Осадки вызвал циклон с Тихого океана. Из-за снегопадов температура воздуха в регионе снизилась до 10-ти градусов. Хотя в среднем столбики термометров в это время года показывают 21 градус. По словам синоптиков, подобные летние снегопады в Калифорнии происходят в среднем раз в пять лет. Местные жители в восторге, ведь обычно они слышат лишь о лесных пожарах.

  

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